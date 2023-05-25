Токаев ответил на «шутку» Лукашенко

Казахстану нет необходимости вступать в Союзное государство России и Беларуси, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщает Интерфакс.

«На днях президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз», - сказал Токаев.

Президент Казахстана также сказал, что им ядерное оружие «не нужно, поскольку мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Мы остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с предложением о вступлении Казахстана и других стран постсоветского пространства в союз Беларуси и России, чтобы быть ближе к ядерному оружию и иметь возможность им пользоваться.