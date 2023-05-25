Синоптики о погоде: будет жарко

Во вторник, 30 мая, в Баку и на Апшеронском полуострове преимущественно без осадков. Умеренный южный ветер вечером сменится северо-западным, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью составит - 17-22°, днем - 26-31°, местами до 33° тепла.

Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 50%.

В районах Азербайджана, в основном в горных и предгорных, временами ожидаются дожди, местами ливни, грозы, град. В некоторых районах туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью - 17-22°, днем - 31-36° тепла, в горах ночью - 7-12°, днем - 13-18°, местами - 20-25° тепла.