Африканская страна просит Россию прислать солдат и открыть военную базу

«Сейчас нам нужна российская военная база, где бы могли находиться от 5 до 10 тысяч солдат. При этом их можно было бы в случае необходимости задействовать в других странах», — сказал Додону-Пунагаза в интервью российским «Известиям».

По его словам, соответствующий запрос озвучил председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи во время визита в Россию. Посол республики подчеркнул, что присутствие российских военных инструкторов в стране укрепило боеспособность армии, но угрозы в плане безопасности остаются из-за вооруженных военных группировок.

«Эти военные группировки много лет добывали алмазы и стали богатыми. Сейчас они находятся в Чаде и Судане, недалеко от границы с ЦАР, они собираются там и атакуют население. Пока наши войска соберутся доехать до конкретной точки, они в основном успеют скрыться», — заявляет посол.

Он также отметил, что у некоторых стран присутствие России в ЦАР «вызывает недовольство». «В последние недели, когда Россия нам поставила шесть военных самолетов, возмущаться начали прежде всего французы — орут и орут. Но это не наше дело, мы заинтересованы в сотрудничестве с Россией», — добавил Додону-Пунагаза.

В декабре 2022 года ЦАР покинули последние 130 французских военнослужащих, которые находились в стране в рамках миссии MISLOG-B. Французский контингент отвечал за материально-техническое обеспечение базы в столице страны Банги, которой пользовались члены учебной миссии ЕС и ООН по стабилизации в ЦАР. Париж прекратил военное сотрудничество с ЦАР, так как посчитал, что страна участвует в антифранцузской кампании, за которой стоит Россия. Известно, что в республике находятся наемники ЧВК «Вагнер».