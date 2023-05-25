У турецкой лиры антирекорд

Турецкая национальная валюта - лира упала до исторического минимума в паре с долларом в понедельник, 29 мая, передает Reuters.

Лира утром в понедельник снизилась на 0,6% - до 20,06 за доллар.

Турецкая валюта ослабла более чем на 6% с начала года.

«Нынешняя ситуация просто не может продолжаться, - считает Тим Эш из BlueBay Asset Management. - При ограниченных валютных резервах и резко отрицательных реальных процентных ставках давление на лиру очень велико».