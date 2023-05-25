Межэтнические столкновения в Индии: десятки погибших, тысячи сбежавших

Не менее 60 человек погибли в Индии при подавлении беспорядков, которые охватили северо-восточный штат Манипур, сообщает Reuters.

По данным агентства, около 35 тысяч человек вынуждены были бежать из своих домов.

Индийские власти заявили, что за последние двое суток военнослужащие, направленные в штат для подавления беспорядков, убили более 30 предполагаемых боевиков из народности куки. Сообщается также, что группы людей разграбили несколько армейских складов с оружием. Власти называют бойцов куки «террористами» и обвиняют их в поджогах жилых домов.