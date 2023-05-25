Межэтнические столкновения в Индии: десятки погибших, тысячи сбежавших
Не менее 60 человек погибли в Индии при подавлении беспорядков, которые охватили северо-восточный штат Манипур, сообщает Reuters.
По данным агентства, около 35 тысяч человек вынуждены были бежать из своих домов.
Индийские власти заявили, что за последние двое суток военнослужащие, направленные в штат для подавления беспорядков, убили более 30 предполагаемых боевиков из народности куки. Сообщается также, что группы людей разграбили несколько армейских складов с оружием. Власти называют бойцов куки «террористами» и обвиняют их в поджогах жилых домов.
В начале мая в Манипуре начались акции протеста против планов правительства предоставить статус «племени» народу мейтей, который составляет половину населения штата. Этот статус дает экономические льготы, также для представителей племен действуют квоты на места в учебных заведениях, на занятие государственных и выборных должностей. Представители малых этнических групп сочли, что присвоение общине мейтей такого статуса приведет к ущемлению прав меньшинств. Акции протеста переросли в межэтнические столкновения. Для подавления волнений правительство Индии направило в штат несколько тысяч вооруженных солдат.