Президент Ильхам Алиев сегодня принял верительные грамоты нового посла Казахстана в Баку Алима Байеля, сообщает официальный сайт главы государства.

Отметив, что между двумя странами осуществляется активное сотрудничество, глава государства в этой связи подчеркнул, что его визит в Казахстан и визит президента Казахстана в Азербайджан придали импульс расширению связей.

Алиев также заявил, что Баку и Астана всегда проявляли взаимную поддержку, отметив, что сегодня этот фактор имеет большое значение для углубления сотрудничества в бассейне Каспийского моря и других сферах.

Подчеркнув, что в настоящее время между Азербайджаном и Казахстаном ведутся активные переговоры по увеличению товарооборота и объемов перевозок, глава государства сказал, что транспортно-логистическая сфера является одним из основных направлений наших экономических связей, и довел до внимания, что реализуемые совместные инфраструктурные проекты создают хорошую возможность для расширения объемов грузоперевозок.

В то же время президент отметил важность использования возможностей судостроительных предприятий. Он подчеркнул значение начавшейся некоторое время назад транспортировки нефти из Казахстана через территорию Азербайджана, отметив, что это внесло важный вклад в расширение сотрудничества в энергетической сфере. Глава государства пожелал послу успехов в деятельности.

Отметив, что для него большая честь быть назначенным послом в Азербайджане, Байель заверил, что приложит все усилия для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Посол подчеркнул, что приоритетом в расширении двусторонних связей являются развитие взаимодействия в торгово-экономической сфере и реализация проектов, имеющих большое геоэкономическое значение для наших стран, а также других регионов.

В этом контексте он отметил развитие Транскаспийского международного транспортного коридора, прокладку фибер-оптической линии связи по дну Каспийского моря, диверсификацию экспорта казахстанской нефти.