Али Асадов направил письмо вице-президенту Турции
Премьер-министр Али Асадов сегодня направил поздравительное письмо вице-президенту Турции Фуату Октаю по случаю переизбрания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как сообщили в Кабмине, в письме подчеркивается, что под руководством Эрдогана Турция прошла большой путь развития, что турецкий народ высоко оценил широкомасштабную деятельность и заслуги своего лидера на пути всестороннего процветания страны и выразил ему доверие на выборах.
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