Начальника завода оштрафовали на 3500 манатов
В рамках мероприятий по контролю качества атмосферного воздуха сотрудниками Госслужбы экологической безопасности были проведены мониторинги асфальтобетонного завода, который расположен на 3-м километре автодороги Билясувар-Бахрамтепе.
В ходе расследования установлено, что выброс вредных отходов в окружающую среду произошел из-за отсутствия технического обслуживания очистных сооружений на предприятии, принадлежащем ООО “45-li Yol İstismarı”.
На начальника завода Гадира Аскарова был составлен протокол, и он как должностное лицо был оштрафован на 3500 манатов.
До устранения недостатков деятельность завода была приостановлена.