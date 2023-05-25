Началось возвращение в Лачин фото
В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева начинается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин.
На первом этапе в город будет переселено 20 семей или 97 человек. Первых жителей проводили в путь из жилого комплекса «Гобу Парк-3» в Гарадагском районе Баку.
Первые переселенцы отбирались из числа проживающих в наиболее тяжелых условиях в Баку и Сумгаите, а также Апшеронском районе. В Лачине они переселятся в отремонтированные и полностью готовые для жилья дома.
В настоящее время добровольное, безопасное и достойное возвращение бывших вынужденных переселенцев на родные земли является важным приоритетом государственной политики Азербайджана. Работы проводятся в рамках программы «Великое возвращение».
В добрый путь лачинцев проводили представители Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, официальные лица спецпредставителя президента Азербайджана в Лачинском районе (входит в Восточно-Зангезурский экономический район) и Исполнительной власти данного района.