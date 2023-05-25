Армения предоставила рекордную помощь сепаратистам
Армения в 2022 году предоставила «кредит» сепаратистам Карабаха на сумму 176 млрд драмов (457 млн долларов), что является рекордным показателем, заявил министр финансов Армении Ваге Ованнисян.
«Никогда ранее им не оказывалась поддержка в таком объеме. В результате мы имеем госдолг, который на 31 декабря составил 4 трлн 186 млрд драмов (10,8 млрд долларов)», - сказал Ованнисян.
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