Инара Рафикгызы, судебный репортер 14:36

Азербайджанец Турал Хагвердиев, 42-летний житель Казахстана, с оружием в руках защищавший режим Башара Асада в составе иранских прокси в Сирии и арестованный впоследствии Службой госбезопасности Азербайджана, был приговорен Гянджинским судом по тяжким преступлениям к восьми с половиной годам лишения свободы. В суде Хагвердиев рассказал, что в Сирии плечом к плечу с ним воевали десятки азербайджанцев.

«Турне» по ближневосточным странам Хагвердиев совершил вместе с Самиром Мамедовым, своим односельчанином и дальним родственником: оба придерживались радикальных шиитских взглядов, оба боготворили верховного лидера Ирана Али Хаменеи и мечтали о создании в Азербайджане исламского государства. Окончательное решение сражаться за веру было принято после того, как Мамедов уговорил Хагвердиева отправиться в Сирию и принять личное участие в «войне с неверными». В ноябре 2019 года «братья по вере» отправились вначале в Тбилиси, а оттуда - в Тегеран. В аэропорту иранской столицы их встретил знакомый Мамедова, представившийся как «Кербалаи», и отвез их в дом, где жили около двадцати азербайджанцев. Спустя пять дней эта группа вылетела в Дамаск, а уже оттуда на автобусе отправилась в Алеппо. В Сирии Хагвердиев и Мамедов прошли интенсивный курс боевой подготовки. Первый взял себе религиозный псевдоним «Гулам», второго все называли «Малик». В лагере подготовки они пробыли двадцать дней и получили по 500 долларов. В февраля 2020 года Хагвердиев и Мамедов вновь отправились в Алеппо, где прошли очередной этап боевой подготовки. На этот раз они получили по 1 000 долларов. После чего Хагвердиев с Мамедовым вернулись в Азербайджан через Россию и за пределы страны больше не выезжали.

На суде Турал Хагвердиев признался, что очень сожалеет о своем решении ехать в Сирию. Отметим, что в ходе судебного разбирательства был допрошен в качестве свидетеля человек по кличке «Гейдар», который является близким родственником Рухуллы Ахундзаде (был арестован СГБ в 2011 году, после освобождения в марте 2021 года выехал в Иран, где по заданию иранских спецслужб продолжает подрывную деятельность против Азербайджана – ред.). «Гейдар» рассказал, что до своего ареста в 2017 году он был ярым приверженцем джафаритского мазхаба (одно из течений в Исламе – ред.) и ненавидел салафитов. Поехать в Сирию его уговорили иранские друзья, объяснившие, что находящаяся там святыня «Ханым Зейнаб» нуждается в защите от салафитов. Проживающий в настоящее время в Иране Рухулла Ахундзаде рассказал «Гейдару», что в Сирии создана «армия сопротивления», состоящая из афганцев, арабов, пакистанцев и иракцев, и что было бы неплохо сформировать такой же отряд из этнических азербайджанцев.