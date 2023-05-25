Израиль испытал морскую версию «Железного купола» Фото
Минобороны Израиля заявило об успешных испытаниях морской версии системы ПРО "Железный купол", сообщает The Jerusalem Post.
В рамках испытаний осуществлялись запуски ракет по учебным целям с ракетного корвета "Маген" класса "Саар-6", которые в настоящее время принимает на вооружение ВМС ЦАХАЛа. В ходе испытаний C-Dome успешно идентифицировала и уничтожила БПЛА и крылатые ракеты.
По словам министра обороны Израиля Йоава Галанта, "Железный купол" морского базирования – это "значительный шаг в развитии обороны страны, который обеспечивает превосходство на море и дает дополнительные оперативные возможности для борьбы с угрозами в морском пространстве".