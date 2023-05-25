Лавров предупредил о «большом взрыве» в Европе

В центре Европы зреет «большой взрыв» в связи с ситуацией вокруг Косово, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Зреет большой взрыв в центре Европы. В том самом месте, где в 1999 году НАТО осуществила агрессию против Югославии в нарушение всех мыслимых принципов Хельсинкского заключительного акта и документов ОБСЕ», — цитируют российские СМИ Лаврова.

Российский министр назвал тревожной ситуацию вокруг Сербии и Косово. По его мнению, страны Запада взяли курс на «тотальное подчинение всех».

Ранее президент Сербии Александар Вучич привел армию Сербии в максимальную готовность из-за обострения ситуации в Косово. 28 мая сербский министр обороны Милош Вучевич заявил, что напряженность в Косово достигла максимума и может обернуться вооруженным конфликтом.