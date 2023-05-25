Армения создает ополчение

Минобороны Армении вынесло на общественное обсуждение проект о создании в стране ополчения (войск территориальной обороны).

Согласно проекту, ополчение «может быть задействовано при обороне границ или опасных участков линии соприкосновения с противником, борьбе с диверсионными или разведывательными группами, защите объектов специального или особо важного значения, путей сообщения войск или населения, организации гражданской обороны».

Общее руководство ополчением должен осуществлять начальник Генштаба ВС Армении с помощью формируемого штаба ополчения.

Отмечается, что граждане будут привлекаться в ополчение на основе контракта, они получат оружие, форму и пройдут соответствующую подготовку.