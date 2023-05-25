15:20

Силы НАТО на севере Косово сформировали границы безопасности вокруг трех мэрий, чтобы сдержать протестующих сербов, сообщает Reuters. Агентство сообщает, что американские миротворцы в снаряжении для противостояния массовым беспорядкам установили колючую проволоку вокруг здания мэрии, чтобы защитить ее от сотен разъяренных сербов.

Миротворцы НАТО также заблокировали ратушу в Зубин-Потоке, чтобы защитить ее от разъяренных сербских протестующих.