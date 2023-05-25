Что было в тайной записке Путина Токаеву Видео
Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай сообщил местным СМИ о содержании записки президента России Владимира Путина казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву.
По его словам, в записке содержался ответ российской стороны на вопрос, поставленный в ходе встречи лидеров ЕАЭС в узком составе.
"Речь шла о доступе казахских компаний-грузоотправителей к перевозкам по железной дороге России по внутренним тарифам. Российское правительство считает, что товары, имеющие пункт назначения на территории Казахстана, могут пользоваться льготным тарифом, а к товарам, которые следуют транзитом по территории России, должны применяться экспортные тарифы", - рассказал пресс-секретарь.
Он сообщил, что президент передал с запиской поручение правительству Казахстана продолжить переговоры с российской стороной по этому вопросу на основе принципов договора о создании ЕАЭС от 2015 года.
Видеокадры, как во время саммита ЕАЭС в Москве Владимир Путин передал через президента Кыргызстана Садыра Жапарова записку Касым-Жомарту Токаеву, распространили в социальных сетях. На кадрах видно, как, прочитав записку, Токаев кивнул своему российскому коллеге и убрал записку в карман.