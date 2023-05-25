В Грузии заявили, что Зурабишвили «пошла не по тому пути»

Политсовет правящей партии «Грузинская мечта» заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили пошла «не по тому пути», но недопустимо дальше углублять противостояние. Об этом информирует портал «Новости-Грузия».

Политсовет собрался, чтобы обсудить позицию в отношении Зурабишвили после того, как на День Независимости во время официального выступления она жестко раскритиковала правительство за антизападную политику. Через два дня Зурабишвили будет выступать на заседании Европарламента и лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе выразил обеспокоенность содержанием ее предстоящего выступления.

Правящая в Грузии партия заявляет, что в 2018 году Зурабишвили выиграла президентские выборы при ее поддержке, и «Грузинская мечта» рассчитывала, что она будет «достойно выполнять функцию надпартийного президента».

«Однако, к сожалению, госпожа Саломе Зурабишвили пошла по другому пути и в течение последних двух лет явно демонстрировала политическую предвзятость в пользу повестки дня радикальных оппозиционных сил», – заявляют «мечтатели».

При этом в партии отметили, что, несмотря на то, что «недавние действия Саломе Зурабишвили характеризуются крайней необъективностью и политической предвзятостью», правящая партия считает необходимым воздерживаться от критики президента Грузии и не допускать углубления политического противостояния.

«Наш долг – сохранить за госпожой Саломе Зурабишвили на оставшиеся полтора года срока ее полномочий минимальную легитимацию для осуществления президентских полномочий…», – заявила «Грузинская мечта».