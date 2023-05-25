Куда совершит первый визит Эрдоган?
Первый зарубежный визит после победы на выборах президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может совершить не в Азербайджан, а в Молдову.
В Анкаре не исключают, что турецкий лидер примет участие в саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе.
«В случае решения не посещать саммит зарубежные поездки состоятся после церемонии инаугурации», - сказал представитель Эрдогана Ибрагим Калын.
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