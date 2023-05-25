Куда совершит первый визит Эрдоган?

Первый зарубежный визит после победы на выборах президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может совершить не в Азербайджан, а в Молдову.

В Анкаре не исключают, что турецкий лидер примет участие в саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе.

«В случае решения не посещать саммит зарубежные поездки состоятся после церемонии инаугурации», - сказал представитель Эрдогана Ибрагим Калын.