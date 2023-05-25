Папуашвили: За Грузию никто воевать не будет

За Грузию в случае вооруженного конфликта с Россией «никто не будет воевать, как и за Украину», заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили, отвечая на вопрос, почему Тбилиси не планирует присоединяться к санкциям против Москвы.

«В случае начала войны мы будем одни. Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом с украинским народом или вместо него. Максимум, что может сделать Запад, так это поставить оружие. Они оружие-то поставляют, однако на украинской земле льется кровь лишь украинцев», - заявил Папуашвили.