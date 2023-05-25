Буданов: Наш ответ России не заставит долго ждать

Российским войскам не удастся запугать украинцев своими ракетными атаками, они почувствуют ответ на такие обстрелы и пожалеют о своих действиях, заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов.

«Все те, кто в России до сих пор верили, верят или, может быть, мечтают о том, что смогут запугать Украину, я хочу вас расстроить, это не так: все как находились, так и находятся на своих рабочих местах и продолжают выполнять свою работу», - заявил Буданов.

Он также отметил, что ответ Украины не заставит долго ждать.

«Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, - вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Ждите, скоро все увидят», - добавил Буданов.