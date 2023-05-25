Министры иностранных дел Швеции и Турции "в ближайшее время" встретятся, чтобы обсудить отложенную заявку Стокгольма на вступление в НАТО, пишет Reuters со ссылкой на МИД Швеции.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём первоначально заявил в эфире телеканала SVT, что встретится со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в четверг на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Осло.

"Но нам сообщили, что министр иностранных дел Турции не приедет, поэтому встречи не будет", – сказал спикер Билльстрёма, добавив, что встреча все же состоится "вскоре".