Глава МВД Армении пояснил, почему Пашиняна усиленно охраняют

Полицейские, сопровождающие премьер-министра Армении Никола Пашиняна, защищают общественный порядок, заявил глава МВД Армении Ара Фиданян, отвечая на вопрос, почему Пашиняна охраняют так много полицейских.

При этом Фиданян не стал отвечать на вопрос, сколько ресурсов тратится на то, чтобы автобусы с правоохранителями постоянно сопровождали главу правительства или дежурили на площади Республики в центре Еревана.

При этом он задал встречный вопрос журналистам о том, могли ли они представить, что 9 ноября 2020 года (после подписания трехстороннего заявления между лидерами Азербайджана, России и Армении) у здания правительства могут произойти беспорядки: «Вы ожидали? Нет. Мы тоже нет».