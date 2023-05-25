Директор школы погиб в ДТП в Ленкорани

На дороге Гиркан - Дашдатюк - Билесар Ленкоранского района произошла авария.

Согласно информации, атомобиль марки Nissan, за рулем которого находился директор полной средней школы №2 города Лиман Рамиз Мамедов, столкнулся с туристическим автобусом.

В результате ДТП водитель легковой машины и двое других пассажиров автомобиля - Таир Зульфугаров и Шакир Габибов - получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы в Ленкоранскую центральную районную больницу. Мамедов был помещен в отделение реанимации медучреждения, а затем направлен в одну из частных клиник Масаллинского района, однако несмотря на усилия врачей, спасти ему жизнь не удалось.

Следует отметить, что Шакир Габибов является преподавателем математического факультета Ленкоранского государственного университета. Таир Зульфугаров много лет работал на ответственных должностях в Исполнительной власти города Ленкорань, а в настоящее время работает на административной работе в ЛГУ. Уточняется, что они попали в аварию по дороге на мероприятие, посвященное 30-летию выпускников Ленкоранской городской школы №3, где они когда-то преподавали.