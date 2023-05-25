Верховная Рада поддержала санкции против Ирана на 50 лет

Верховная Рада поддержала введение санкций против Ирана на 50 лет, сообщил украинский народный депутат Алексей Гончаренко.

«Рада согласовала введение санкций против Ирана на 50 лет», - написал Гончаренко в Telegram.

По его словам, за законопроект №9333 на пленарном заседании украинского парламента проголосовали 328 народных депутатов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести на 50 лет санкции в отношении Ирана. Об этом говорилось в проекте постановления, который был внесен в Раду.