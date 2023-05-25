Пашинян опять едет в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 7-9 июня будет находиться в Москве, где встретится с российским премьером Михаилом Мишустиным, сообщил представитель МИД России Сергей Пальтов.

Российский дипломат при этом заметил, что документ «по разблокированию коммуникаций» практически готов.

«Документ уже действительно готов, я его видел много раз, там будут сделаны несущественные правки. Но пока стороны не могут сделать последний шаг.

Надеюсь, через неделю все это выльется в какую-то практическую плоскость, и, возможно, нашим лидерам нужно будет еще раз собраться», - сказал Пальтов.