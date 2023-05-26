Казахстан переманивает ушедшие из России компании

Власти Казахстана заинтересованы в перемещении на свою территорию свыше 400 компаний, которые ранее работали на российском рынке. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров.

По его словам, ведется большая работа по релокации компаний, официально заявивших о своем уходе из России.

«На сегодняшний день есть 401 компания, в переезде которой в Казахстан мы заинтересованы. Всем этим компаниям были отправлены приглашения», — сказал он.

Айдаров отметил, что уже 67 компаний согласились осесть в Казахстане, 25 уже переехали.