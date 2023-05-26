Состоявшийся 27 мая в парке Центра Гейдара Алиева в рамках чемпионата мира по тхэквондо в Баку концерт завершился грандиозным шоу дронов. В честь 28 мая — Дня независимости Азербайджана под звуки легендарной песни Муслима Магомаева "Азербайджан" более 300 беспилотников одновременно взлетели в небо и начертили захватывающие кадры. Затем в небе над Баку под аккомпанемент песни "Народ скажет Гейдар" беспилотники запечатлили рисунки, посвященные 100-летию национального лидера Гейдара Алиева. Незабываемое шоу дронов завершилось синхронной презентацией гимна мирового тхэквондо и представлением, связанным с тхэквондо.

Главные звезды организованного концерта - народная артистка Азербайджана, дива Айгюн Кязимова и народный артист Азербайджана Мири Юсиф порадовали поклонников любимыми песнями. Наряду с ними интересными моментами для зрителей стали выступления Илькина Фуада и Dj Nicolas-Mun. В концерте приняли участие более 50 000 зрителей.

Напомним, соревнования, которые пройдут с 29 мая по 4 июня в 26-й раз, посвящены 50-летию мирового тхэквондо. Всего в играх примут участие более 2 500 гостей, на первенстве зарегистрировалось до 1 000 спортсменов из 145 стран. Соревнования продлятся 7 дней и пройдут во дворце Baku Crystal Hall. Все желающие и гости азербайджанской столицы могут бесплатно посетить соревнования.