ЕС может запретить Twitter

Евросоюз может с 25 августа запретить соцсеть Twitter, если ее руководство не будет следовать европейским требованиям в отношении борьбы с дезинформацией. Об этом заявил в понедельник министр-делегат по цифровому переходу и телекоммуникациям Франции Жан-Ноэль Барро.

«Twitter будет запрещен в Евросоюзе, если он не будет следовать нашим правилам. В конце лета вступят в силу правила для соцсетей и торговых площадок, которые подразумевают обязательную модерацию, удаление нелегальных материалов, о которых им сообщают», - рассказал Барро.

Министр уточнил, что будет введен запрет на целевую рекламу для несовершеннолетних, а также обязательство активно бороться с дезинформацией.

«То есть необходимо будет предоставлять доказательства достоверности сообщаемой информации, в отсутствие которых будут наложены очень жесткие штрафы, а при повторении инцидента - запрет на деятельность на территории ЕС», - сказал он.