Алиевы на открытии чемпионата мира по таэквондо в Баку

В Баку проходит церемония открытия 26-го чемпионата мира по таэквондо. В церемонии открытия принимают участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Чемпионат, совпавший по времени со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева и 50-летием Всемирной федерации таэквондо, проходит под лозунгом «Воспламени свою силу». На 26-м чемпионате мира, который продлится до 4 июня, 949 таэквондистов из 145 стран будут соревноваться в 16 весовых категориях. Спортсмен, который станет чемпионом мира, добавит в свой актив 140 рейтинговых очков.

Сборную Азербайджана на чемпионате мира представляют Сайяд Дадашев (54 кг), Гашим Магомедов (58 кг), Ханоглан Керимов (63 кг), Джавад Агаев (68 кг), Эльтадж Гафаров (74 кг), Алескер Алиев (80 кг), Талех Сулейманов (87 кг), Хамидрза Бадриалиабади (+87 кг), Миная Акперова (46 кг), Патимат Абакарова (49 кг), Самаррух Османова (53 кг), Фатима Меджидова (62 кг) и Фарида Азизова (67 кг).

В чемпионате принимают участие около 2 000 гостей из более чем 150 стран мира.