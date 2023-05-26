Джавад Шабири, автор haqqin.az 18:03

Али Шамхани, «восходящая звезда иранской политики», как мы его называли всего несколько месяцев назад, ушел с поста секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ). Новым секретарем структуры стал руководитель стратегического центра Корпуса стражей исламской революции генерал Али Акбар Ахмадиян. После марта нынешнего года, когда при посредничестве Китая было подписано ирано-саудовское соглашение о нормализации отношений, а затем последовал всплеск дипломатической активности Тегерана в Персидском заливе, – Али Шамхани, при чьем непосредственном участии происходили эти события, внезапно исчез из поля зрения средств массовой информации, как в иностранных изданиях, так и в иранской прессе.

И вновь появился только 12 мая, когда был кратко упомянут в материале провластного и ориентированного на иностранную аудиторию «Tehran Times», где комментировал прошедшую в Иране двухдневную международную конференцию по «геометрии нового мирового порядка». Кстати, ничего интересного в этом комментарии не содержалось, обычный для иранской внешнеполитической мысли набор банальностей. В аккурат после этого в иранской прессе и околоправительственных кругах и поползли слухи о том, что дни Шамхани на посту секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана, которую он занимал десять лет, сочтены. Официальные иранские источники, как это и заведено, хранили по данному поводу полное молчание, но вот в воскресенье, 21 мая, на сайте иранского информационного агентства Nournews, причем, – только в ираноязычной его версии, была опубликована информация об уходе Шамхани со своего поста и его прощальный твит на эту тему. Так и неясным остается: уход Шамхани это повышение или понижение? И куда он вообще уходит? «Банка со скорпионами», как любовно называл высший иранский истеблишмент его создатель, великий аятолла Хомейни, умеет хранить свои секреты. Впрочем, на Востоке оно ведь как – все секретно и ничего не тайна. Зато – кругом интрига и ожесточенная битва бульдога под ковром. В жерновах которой и оказался контр-адмирал, на втором мундире которого, хранящемся в шкафу и никогда не одеваемого на публику – две звезды генерала Корпуса стражей исламской революции, одно из самых высоких званий в силовых структурах Ирана, носителей которого можно пересчитать по пальцам.

«Иранский араб с железной хваткой» Шамхани родился в Ахвазе, столице богатой нефтью провинции Хузестан, в семье иранских арабов. В отличие от миллионов своих земляков, которые – таково уж иранское «равенство для всех» - лишены возможности занимать высокие военные и политические посты, он смог пробиться к самым высоким политическим и военным постам в политике и вооруженных силах Исламской Республики. В Хузестане после исламской революции 1979 года КСИР популярностью, дипломатично сказать, совершенно не пользовался, поскольку иранских арабов рассматривал как потенциальных изменников, со всеми проистекающими из этой «революционной законности» последствиями. Репрессировали их беспощадно, семьями, кланами, улицами – но Шамхани все же сумел встроиться в ряды Корпуса и вскоре был назначен командующим КСИР провинции. А потом как «проверенный кадр» взлетел на самый верх. В 1981 году в возрасте 26 лет он стал заместителем командующего всеми силами КСИР, спустя четыре года – командующим Сухопутными войсками всего Корпуса, а затем, пусть всего и год, – вообще главнокомандующим этим элитным подразделением.

Ирано-иракская война, «священная оборона», как ее теперь называют, закончилась, и карьера Шамхани «подвисла», поскольку ее героев было куда больше, чем руководящих должностей. И иранскому арабу мало что светило в этом раскладе, но вмешался Его Величество случай, точнее – политическая конъюнктура. Али Хаменеи вступил в борьбу за пост верховного лидера и остро нуждался в команде лояльных сторонников, которые были бы обязаны ему всем, которые без него не имели никаких шансов продвинуться, а потому готовы были бы рвать тех, кто выступал против его кандидатуры. «Иранский араб» Шамхани, прекрасно понимавший, что не имеет никаких шансов в этой борьбе и связей в старой революционной элите, подходил для отведенной ему будущим Верховным лидером роли практически идеально, а потому в 1989 году, не имевший никакого опыта работы на флоте, был назначен командующим иранскими ВМС – со специальным политическим заданием лично от Али Хаменеи. Ему было не впервой менять лагеря, а потому Верховный лидер поручил ему установить тесные связи с теми, кого в Иране принято называть «реформаторами».

В 1997 году, когда по итогам выборов президентом стал их представитель Мохаммад Хатами, он был назначен в его кабинете министром обороны. И вполне успешно сумел стать и для них «своим». И после завершения первого срока даже выдвинулся от блока реформаторов одним из кандидатов в президенты. Правда, набрал на выборах всего 2,62%, но в новом кабинете Хатами вновь получил портфель министра обороны. Смутные времена для него наступили, когда президентом стал Махмуд Ахмадинежад, который всегда относился к фигуре Шамхани с большим подозрением, подозревая его в двойной игре. Но вмешался Али Хаменеи, и бывший министр обороны получил свою синекуру – пост директора Центра стратегических оборонных исследований. Которая позволяла ему и сохранить место в элите, и заняться собственным благосостоянием. Но, как говорил мудрец, «все проходит – и это пройдет». Ахмадинежад ушел – пришел Хасан Рухани. И Шамхани, с согласия реформаторов и с подачи Али Хаменеи окончательно утвердился на самой вершине элиты – стал секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана. И остался на этом посту, когда реформаторы вдрызг проиграли, уступив свое место консерваторам во главе с Ибрахимом Раиси.

Ирану не нужны умные – надобны верные Верховному С финансовым благополучием обстояло все более чем нормально. Мехди Насири, бывший главред суперкорконсервативной газеты Kayhan, как-то заявил: «Не менее 40% иранского экспорта нефти контролирует компания сына Али Шамхани, а его дневная выручка составляет один миллион долларов в день». В политическом плане для Шамхани тоже все более чем хорошо – личная дружба с секретарем российского Совета безопасности, человеком из близкого круга российского президента Николаем Патрушевым, прекрасные связи в Пекине, а Шамхани был тем, кто продавил в Тегеране соглашение о «25-летнем безграничном партнерстве Китая и Ирана». К тому же – единственный иранец, награжденный орденом Абдель Азиза Аль Сауда от бывшего короля Саудовской Аравии Фахда. И контр-адмирал решил, что наступило время нового рывка для взлета к вершинам, – он стал инициатором сначала ирано-саудовской сделки, а затем многообещающих переговоров с монархиями Персидского залива. То есть того, что не получалось ни у канцелярии Верховного лидера, ни у Ибрахима Раиси и прочих ставленников и креатур Али Хаменеи.

И здесь он допустил самую серьезную ошибку в своей жизни и карьере. Всегда чутко понимавший, куда дуют ветры в тегеранской «банке со скорпионами», Шамхани на этот раз не почувствовал, что эти ветры теперь переменились. Али Хаменеи стар, очень стар – и ему больше не нужны рядом яркие фигуры. Нужны те, кто сможет помочь выполнить плавный транзит власти в рамках одной семьи – от Али Хаменеи к его сыну Моджтабе. С чем был не согласен легендарный Касем Сулеймани – и погиб. Будучи сменен на своем посту серым и блеклым Исмаилом Кани, чей потолок – «вечный заместитель». С чем был не согласен супервлиятельный «повелитель морей», как называли в Иране Шамхани, – и теперь ушел в отставку, смененный руководителем центра стратегических исследований КСИР генералом Али Акбаром Ахмадияном, известным до сих пор – хотя ему и стараются натянуть героическую биографию – лишь тем, что он идеальный чиновник.