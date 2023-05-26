В Киеве третья воздушная тревога за сутки
В Киеве, Киевской и Черниговской областях объявили третью за сутки воздушную тревогу, сообщили украинские СМИ.
В ночь на 29 мая Россия осуществила комбинированную атаку на украинскую столицу. Противовоздушная оборона Украины уничтожила 37 крылатых ракет и 29 дронов-камикадзе типа «Шахед».
Днем в Киеве снова звучала тревога, россияне применили на этот раз баллистику, выпустив на Киев и Киевскую область 11 ракет «Искандер-М» и «Искандер-К». Все они были уничтожены военными Украины.
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