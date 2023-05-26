Ничто не перехватит: Иран объявил о создании гиперзвуковой ракеты
Иран вскоре представит новую гиперзвуковую ракету. Об этом сообщил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции генерал Амирали Хаджизаде.
«Испытания этой ракеты проведены, и она вскоре будет представлена», – цитирует Хаджизаде агентство IRIB.
Назвав создание ударной системы «огромным скачком» в военной промышленности Ирана, командующий указал, что ракета может маневрировать, в том числе и за пределами земной атмосферы, со скоростью 13 Маха (15925 км/ч), обходить системы ПВО противника.