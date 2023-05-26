«Ударный кулак»: Израиль начинает масштабные военные учения

В понедельник, 29 мая, командование Армии обороны Израиля объявило о начале учений Объединенного комитета начальников штабов под кодовым названием «Ударный кулак».

Согласно сообщению израильских СМИ, речь идет о масштабных учениях, которые продлятся около двух недель. В рамках учений будут имитироваться продолжительные боевые действия сразу на нескольких аренах – в воздухе, на море, на суше, в радиоэлектронной сфере и киберпространстве.

В учениях примут участие регулярные и резервные силы армии Израиля всех округов и всех родов войск. Помимо прочего будут отрабатываться действия в тылу в период масштабной войны.

В период проведения учений ожидается интенсивное перемещение военной техники на суше, в воздухе и на море.