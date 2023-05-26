Турецкие СМИ назвали кандидата на пост министра спорта

После победы Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента турецкие СМИ прочат футболиста Месута Озила на пост министра спорта страны.

Месут Озил — самый популярный сторонник Реджепа Эрдогана. Накануне вечером Озил порадовался результатам голосования, поздравил Эрдогана и написал в своих социальных сетях: «Слава Богу».

Немецкая Bild пишет, что это далеко не первое высказывание Озила в поддержку Эрдогана. Так, за два дня до выборов немецкий футболист турецкого происхождения выложил фотографию с турецким лидером — на ней они пожимали друг другу руки. До этого Озил неоднократно хвалил Эрдогана в интервью, а президент Турции, в свою очередь, в 2019 году был гостем на свадьбе футболиста.

Теперь турецкие СМИ пишут, что Озил может занять пост министра спорта в правительстве Эрдогана.