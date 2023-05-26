В понедельник, 29 мая, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, под предлогом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлениях Агдамского, Ходжавендского, Шушинского, Лачинского и Кельбаджарского районов. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Согласно информации ведомства, в результате мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.

Напомним, ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что вечером 28 мая позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Агдамского района, были обстреляны незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.