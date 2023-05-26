Между полицейскими и сербами, которые пытались проникнуть в здание местной администрации на севере Косово, начались столкновения. Об этом 29 мая сообщает Associated Press.

Согласно сообщению, косовская полиция и контингент НАТО в Косово (KFOR) 29 мая оцепили здания местных органов власти в общинах Звечан, Лепосавич, Зубин-Поток и Косовска-Митровица, чтобы защитить их от недовольных сербов.

Сербское население Косово требует, чтобы новые мэры указанных общин подали в отставку, а косовская специальная полиция покинула север края.