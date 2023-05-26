Американский сенатор обрадовался «гневу» Кремля

Американский сенатор Линдси Грэм, объявленный ранее в розыск в России за «русофобские» высказывания, заявил в Twitter, что крайне рад «гневу» российского руководства из-за его поддержки властей Украины.

Поводом для скандала вокруг американского сенатора стали его cлова, которые он произнес во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Осознание того, что моя приверженность Украине вызвала гнев путинского режима, приносит мне огромную радость», — написал Грэм.

Reuters ранее сообщило, что фраза сенатора оказалась вырвана из контекcта, сообщив, что слова про «удaчное вложение американских денег» и «гибель русских» были произнесены в разные моменты беседы. Офис президента Украины показал полную запись комментариев Грэма, из которой очевидно, что нет прямой связи между двумя его заявлениями. МВД России впоследствии объявило сенатора в розыск после его слов. В карточке дела сказано, что основанием для этого стала статья УК РФ.