Умер кинорежиссер и актер Эльхан Гасымов

Скончался заслуженный артист Азербайджана, кинорежиссер Эльхан Гасымов. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов Азербайджана.

Эльхан Гасымов родился 24 апреля 1945 года в Нахчыване. Известность к нему пришла после исполнения роли шофера Ахмеда в фильме «Где Ахмед?» (Əhməd haradadır?). С 1969 года работал на киностудии «Азербайджанфильм». Автор художественных и документальных фильмов, сюжетов сатирического киножурнала «Мозалан».

В мае этого года у Эльхана Гасымова возникли проблемы со здоровьем, он был прооперирован в одной из частных клиник. У него был диагностирован разрыв аневризмы аорты.

АПА сообщает, что Эльхан Гасымов будет похоронен на Хырдаланском кладбище, рядом с сыном.