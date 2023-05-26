Китай открестился от требования оставить России захваченные территории Украины

Ранее американское издание утверждало, что китайский посланник Ли Хуэй во время европейского турне выдвинул европейским чиновникам жесткие требования: Россия должна сохранить за собой оккупированные территории в результате мирного урегулирования войны в Украине.

В Китае заявили, что не предлагали оставить за Россией захваченные украинские территории. В МИД КНР опровергли утверждение газеты The Wall Street Journal (WSJ).

«Министр иностранных дел Украины публично заявил, что он установил контакты со всеми сторонами и ни одна из них не указывала на то, что спецпредставитель Ли Хуэй делал заявления, о которых сообщает Wall Street Journal», — заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин, которую цитирует CNN.

В ведомстве также сообщили, что Хуэй подробно изложил европейским чиновникам позицию Китая и «укрепил международный консенсус» во время встречи со сторонами по отношению к войне в Украине.

Китайский посланник посетил Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель. Дипломат и бывший посол в Москве призвал скорее закончить российско-украинскую войну и не допустить ее разрастания. Однако в странах ЕС идеи Хуэя встретили без энтузиазма, говорили источники WSJ.

Ли Хуэй также приезжал в Украину. В Киеве китайскому дипломату заявили, что переговоров с Россией не будет до тех пор, пока российские войска оккупируют украинскую территорию. Спецпредставителю Китая также дали понять, что «территориальных компромиссов не будет», объяснил в интервью Интерфакс-Украина глава Офиса президента Андрей Ермак.