«Не должно быть ни государства, ни языка»: в Госдуме призвали уничтожить все украинское

Глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко заявил, что никакого украинского языка не должно быть, и что Украины как государства также не должно существовать.

«Это принципиальная фракционная позиция (ЛДПР - ред.)... Не должно быть ни государства этого, ни языка. …Никакого украинского языка быть не должно.., это язык врага, нельзя его ни всячески изучать, ни респектовать, его не должно быть в принципе, ни вывесок на этом чудовищном языке... Хотят с нами дружить - пускай по-русски говорят», – цитируют российские СМИ Диденко.

Некоторые участники конференции не разделили взглядов Диденко и пытались высказаться против, однако депутат, который, кстати, родился в Украине, их прервал, заявив о неубедительности их доводов. Также он подчеркнул, что останется при своем мнении.