Пригожин высказался о «госперевороте» в России
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ни он, ни его компания не собираются устраивать госпереворот в России. Об этом сообщила пресс-служба российского бизнесмена в телеграм-канале.
Такими словами Пригожин прокомментировал обвинения бывшего «министра обороны «ДНР» Игоря Стрелкова (Гиркина) о том, что основатель «Вагнера» якобы готовит госпереворот в России и у него есть для этого ресурсы.
«Вряд ли страну ждет кровавый переворот, но может ждать вазелиновая коррекция. Это я говорю о расслабленных булках, о которых мы постоянно говорим», — сказал Пригожин.
Также Пригожин сказал, что положительно относится к президенту РФ Владимиру Путину.
«Главная вооруженная сила, от которой нам необходимо оберегаться и которая может делать военный госпереворот, – это НАТО, которая руками украинской армии может прийти к этим результатам, если мы будем булки расслаблять», — уверяет Пригожин.