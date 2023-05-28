Пригожин высказался о «госперевороте» в России

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ни он, ни его компания не собираются устраивать госпереворот в России. Об этом сообщила пресс-служба российского бизнесмена в телеграм-канале.

Такими словами Пригожин прокомментировал обвинения бывшего «министра обороны «ДНР» Игоря Стрелкова (Гиркина) о том, что основатель «Вагнера» якобы готовит госпереворот в России и у него есть для этого ресурсы.

«Вряд ли страну ждет кровавый переворот, но может ждать вазелиновая коррекция. Это я говорю о расслабленных булках, о которых мы постоянно говорим», — сказал Пригожин.

Также Пригожин сказал, что положительно относится к президенту РФ Владимиру Путину.

«Главная вооруженная сила, от которой нам необходимо оберегаться и которая может делать военный госпереворот, – это НАТО, которая руками украинской армии может прийти к этим результатам, если мы будем булки расслаблять», — уверяет Пригожин.