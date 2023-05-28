Шеф евродипломатии: Без победы Россия не пойдет на переговоры

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель считает, что Россия не будет вести переговоры, пока не победит в войне с Украиной. Соответствующее заявление он сделал в понедельник, выступая на экспертном форуме в Барселоне.

«Я вижу явное намерение России выиграть войну. Россия не пойдет на переговоры, если не победит», - приводит ТАСС слова Борреля.

Шеф европейской дипломатии также заявил, что «без оптимизма» ожидает развития конфликта этим летом. Из этого Боррель сделал вывод, что ЕС «должен продолжать наращивать военную поддержку» Киева.