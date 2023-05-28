Польша закрывает границу для российских и белорусских грузовиков

Польша полностью запретит проезд через польско-белорусскую границу грузовикам с российскими и белорусскими номерами. Об этом говорится в опубликованном 29 мая постановлении правительства.

«С полуночи 1 июня (четверг) будет приостановлено до особого распоряжения движение товаров через границу с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации», — указано в документе.

При этом в тексте не говорится о запрете движения через границу Польши и российской Калининградской области.

Помимо этого, Польша ввела санкции против 365 граждан Беларуси и заморозила счета 15 россиян и одного беларуса. Ограничения введены против депутатов, судей, прокуроров, представителей местных властей, силовиков, пропагандистов и спортсменов за поддержку президента Александра Лукашенко.