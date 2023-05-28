Эльнур Мамедов, отдел экономики 21:36

В результате взаимных уступок Белый дом и республиканское большинство в Конгрессе США, договорились в ходе консультаций повысить потолок государственного долга страны и одновременно сократить бюджетные расходы. Правда, окончательного соглашения пока нет, поскольку итоговый текст законопроекта еще только предстоит рассмотреть. Однако основные препятствия в рамках консультаций, длившихся почти полгода, были преодолены.

Президент Джо Байден назвал соглашение «хорошей новостью для американского народа», поскольку оно предотвратило катастрофический дефолт, который мог привести США к экономической рецессии, опустошению пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест. По словам президента Байдена, сделан важный шаг, который сокращает расходы, сохраняя важнейшие программы для работающих людей, обеспечивая рост экономики, гарантируя сохранность ключевых приоритетов и защищая достижения в законодательной сфере. Как сообщается, в течение текущего дня группы переговорщиков с обеих сторон завершат работу над итоговым текстом законопроекта, который будет направлен в Палату представителей и Сенат США. Джо Байден настоятельно призвал обе палаты принять соглашение как можно скорее. Нижняя палата законодательного органа США обещает проголосовать за инициативу уже 31 мая. Затем этот документ должен одобрить Сенат Конгресса, после чего он отправится на подпись президенту. Легкую тень на практически безоблачную картину консенсуса, достигнутого между американскими демократами и республиканцами, бросает единственное обстоятельство - соглашение, которое позволит предотвратить дефолт, предполагает повышение потолка госдолга в обмен на ограничение расходов федерального бюджета сроком лишь на два года. Помимо этого, соглашение ограничивает необоронные расходы на 2024 год, примерно, уровнем нынешнего финансового года, а в 2025 финансовом году увеличит их всего на один процент.

В целом же, своего добились и Белый дом, поднявший потолок госдолга, и нижняя палата Конгресса, ограничившая необоснованно высокие, как считают республиканцы, расходы демократов. Открытым остается единственный вопрос: а что же будет с самим госдолгом, который уже превышает запредельные 31,4 триллиона долларов, на 10 процентов превышающие объем ВВП Соединенных Штатов – самой сильной экономики мира? Если кто-то думает, что соглашение, достигнутое между демократами и республиканцами, хоть как-то снизит эту астрономическую задолженность, то это глубокое заблуждение. Было бы верхом легкомыслия рассчитывать на то, что долг в 31,4 триллиона долларов будет погашен или, как минимум, сокращен. В отличие от домохозяйств, государства подобные долги никогда не гасили, эти задолженности как эстафета переходят от одного правительства к другому. И при этом каждое продолжает их увеличивать.