Мамед Эфендиев, отдел экономики 21:50

«Устранение проблем, вызванных ростом цен из-за инфляции, станет самой актуальной темой ближайших дней», - заявил, обращаясь к народу на многотысячном митинге в Анкаре, переизбранный на очередной срок президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Необходимо отложить в сторону все споры и конфликты, связанные с периодом выборов, - призвал, в частности, президент Турции. – Все политические силы страны должны объединиться для достижения наших национальных целей».

По словам Эрдогана, главная цель властей Турции сводится к тому, чтобы создать в стране финансовую систему, которая будет пользоваться международным авторитетом, и экономику, основанную на инвестициях и максимальной занятости населения. Тем временем, после оглашения итогов президентских выборов курс доллара к лире, пробивший дно исторического минимума, по-прежнему торгуется на отметке выше 20 лир за доллар. В то ж время, по мнению экспертов, данное падение курса лиры, скорее всего, связано не столько с победой Эрдогана, сколько с предвыборными процессами. Этот вывод подтверждают и онлайн-данные биржевых торгов. Так, индекс Стамбульской биржи BIST100 прибавил 3,45 процента (4.580 пунктов). Пик в этом году пришелся на 2 января (5.561 пунктов). Именно с этого момента его отличала незначительная волатильность. Что же касается тенденции к падению, то она стала заметной с середины апреля, когда в стране началась завершающая стадия предвыборной кампании. Так что, по мнению экспертов, ситуацию еще можно спасти. Этому, в первую очередь, способствует продолжающийся в стране спад темпов инфляции. Так, по итогам апреля, годовая инфляция в Турции по данным Turkstat составила 43,68 процента, снизившись за месяц с 50,5 процента. В апреле 2023 года темпы инфляции составили 2,39 процента в месячном исчислении и 43,68 - в годовом.

По данным же независимой группы анализа инфляции (ENAG), годовые темпы инфляции в Турции составили 105,19 (!!) процента. Столь внушительные разбросы в показателях объясняются пропагандистскими вбросами и мнением псевдоэкспертов, которыми изобиловала предвыборная президентская кампания. Но, что важнее, по последним данным Центробанка страны, традиционного дистанцированного от политического истеблишмента, к концу 2023 года инфляция в Турции значительно снизится и составит 22,3 процента. Следует отметить, что завершившиеся в Турции выборы позволят Анкаре существенно активизировать национальную экономику, которая, как это всегда бывает в предвыборный период, несколько замедлилась в ожидании их окончательных итогов. Достаточно отметить, что обсуждение госбюджета на 2024 год было перенесено на три летних месяца, то есть сразу после завершения президентских выборов. Предстоящим летом турецким законодателям предстоит решить весьма сложную задачу - учесть как предвыборные обещания действующей власти, часть которых уже начала реализовываться, так и новые расходы. Известно, что текущий бюджет Турции был сверстан и принят с дефицитом около 33 миллиардов долларов. Хотя, как ожидается, реальный дефицит госбюджета увеличится, как минимум, в 2,5-3 раза и составит порядка 100 миллиардов долларов.