У Зеленского предложили создать демилитаризованную зону на границе с Россией

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что в рамках урегулирования российско-украинского конфликта необходимо создать демилитаризованную зону в граничащих с Украиной регионах РФ.

«Ключевой темой послевоенного устройства должна стать установка предохранителей во избежание повторения агрессии в будущем. Обязательным будет введение демилитаризованной зоны в 100-120 километров»,— написал Подоляк на своей странице в Twitter.

По его мнению, демилитаризованная зона позволит защитить украинские территории от возможного повторного ввода российских войск. В частности, демилитаризованная зона, считает Подоляк, должна быть создана в Белгородской, Брянской, Ростовской и Курской областях России.

Советник главы Офиса Владимира Зеленского считает, что первоначально на территории демилитаризованной зоны необходимо разместить зарубежные войска или миротворческие контингенты.

Ранее с подобной идеей выступал руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.