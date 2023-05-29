Продолжение следует: русские добровольцы заявили, что снова проникли в Россию

Представители «Русского добровольческого корпуса» заявили, что в очередной раз перешли государственную границу России.

«Вчера пограничники РФ отмечали свой профессиональный праздник. Бойцы РДК поздравили их очередным успешным переходом «дырявой» государственной границы», - заявили в своих соцсетях добровольцы.

Представители «РДК» уточнили, что цель пересечения границы станет известна в ближайшее время.