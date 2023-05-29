Президент Армении поддержал Пашиняна: Очень важно признание территориальной целостности Азербайджана

Президент Армении Ваагн Хачатурян на встрече с премьер-министром Николом Пашиняном заявил, что полностью поддерживает политику правительства по утверждению мира в регионе. Заявления президента приводят армянские СМИ.

«…На прошлой неделе произошли важные события в нашей политической жизни, начиная со встречи в Брюсселе, после которой вы четко выразили точку зрения правительства Республики Армения, согласно которой мы признаем территориальную целостность Азербайджана и ожидаем того же от Азербайджана», - сказал Хачатурян.

Президент Армении назвал заявление Пашиняна «очень важным», а «также доказательством того, что мы не просто произносим слова о мире, но и настроены на окончательное установление мира в регионе».

Хачатурян заверил Пашиняна, что «в рамках своих возможностей» будет поддерживать все «реализуемые вами программы, направленные на установление мира в регионе».