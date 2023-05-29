Запад торопит Украину

Власти Еврооюза и США призывают Украину смягчить позицию по мирным переговорам с Россией. Взамен Киеву предлагают гарантии безопасности и запуск процесса по вступлению в ЕС. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

Как сообщает издание, страны «Большой семерки» поддержали идею провести саммит по предложенной президентом Владимиром Зеленским «формуле мира» для Украины. Однако в G7 предлагают смягчить условия и сделать их более приемлемыми для стран Глобального Юга — развивающихся государств Африки, Латинской Америки и Азии.

Один из вариантов, который G7 готова предложить Киеву — переговоры о вступлении Украины в Евросоюз уже на грядущем саммите ЕС в декабре.

La Repubblica пишет, что Вашингтон намерен ускорить завершение войны, так как противостояние России и Украины может стать проблемой в преддверии выборов в США.

Осенью прошлого года Зеленский раскрыл план мирного урегулирования войны в Украине, назвав его украинской «формулой мира». Среди основных пунктов — вывод российских войск с оккупированных территорий и прекращение боевых действий, выполнение Устава ООН, восстановление территориальной целостности и мирового порядка, радиационная и ядерная безопасность, фиксация окончания войны и другое.

В России же не поддержали украинский мирный план. Урегулирование конфликта возможно только после отказа Киева от вступления в ЕС и НАТО, сказал на днях замглавы российского МИД Михаил Галузин. Кроме того, дипломат требовал от Украины признать российскими захваченные территории.