Как отмечает издание, пока Россия боролась за контроль над последними кварталами Бахмута, украинские силы прорвались на территорию РФ, создав серьезные проблемы Москве. Теперь россиянам необходимо перебросить войска с фронта к своей границе, чтобы ее обезопасить.

Россия зашла в тупик в Бахмуте и может скоро его потерять. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Наша цель состоит в том, чтобы тактически окружить Бахмут», - сказал командир взвода 3-й штурмовой бригады Украины, которая ведет контратаку к югу от города.

Издание пишет, что десятимесячный штурм Бахмута привел к тотальному истощению россиян и лишил их шансов продвинуться вперед.

WSJ отмечает, что «Россия оказалась в тупике» и вскоре потеряет город.

Согласно сообщению Минобороны Украины, по состоянию на утро 29 мая интенсивность боев на Бахмутском направлении уменьшилась.