Россия в Бахмуте в тупике американские СМИ
Россия зашла в тупик в Бахмуте и может скоро его потерять. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, пока Россия боролась за контроль над последними кварталами Бахмута, украинские силы прорвались на территорию РФ, создав серьезные проблемы Москве. Теперь россиянам необходимо перебросить войска с фронта к своей границе, чтобы ее обезопасить.
«Наша цель состоит в том, чтобы тактически окружить Бахмут», - сказал командир взвода 3-й штурмовой бригады Украины, которая ведет контратаку к югу от города.
Издание пишет, что десятимесячный штурм Бахмута привел к тотальному истощению россиян и лишил их шансов продвинуться вперед.
WSJ отмечает, что «Россия оказалась в тупике» и вскоре потеряет город.
Согласно сообщению Минобороны Украины, по состоянию на утро 29 мая интенсивность боев на Бахмутском направлении уменьшилась.